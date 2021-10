Hoffenheimer Kicker unterstützen krebskranke Jugendliche

Heidelberg/Sinsheim-Hoffenheim. "Wir h11en" heißt eine Spendenaktion der TSG 1899 Hoffenheim mit der Stiftung „Courage für chronisch kranke Kinder“, die am Vormittag mit der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Köln gestartet wurde. Botschafter sind neben Profi-Direktor Alexander Rosen die beiden Spieler Christoph Baumgartner und Sebastian Rudy. Unterstützt werden Projekte für krebskranke Jugendliche, die an der Heidelberger Universitäts-Kinderklink betreut werden.

11 Euro, 111 Euro, 1111 Euro oder sogar mehr – so wie die elf Fußballer auf dem Rasen ein Team bilden, so steht die Zahl 11 symbolisch auch beim Spendenaufruf "Wir h11en" im Zentrum, erklärt TSG-Sprecher Nils Hachmann. Ziel ist es, möglichst viele Fußballfans, Fußballer und weitere Unterstützer für eine beliebige 11er Spende zu gewinnen.

Die Stiftung „Courage“ ist 2018 an der Kinderklinik gegründet worden. Sie sichert langfristig Angebote wie Musiktherapie und Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern, unterstützt aber auch in Einzelfällen individuell die kleinen Patienten und ihre Familien, erklärten Yvonne Becker und Claudia Paul nach der Gründung. Georg F. Hoffmann, Klinikdirektor und Vorstandsvorsitzender der Stiftung, beschreibt, dass immer mehr Kinder mit chronischen Erkrankungen nun dank der medizinischen Fortschritte ins Erwachsenenalter kommen und spezifische Unterstützung benötigen – etwa beim Einstieg in eine Berufsausbildung. Bis zur Gründung vom Verein "Courage" seien die zusätzlichen, nicht von den Krankenkassen übernommenen Angebote jeweils punktuell finanziert worden: „Die Musiktherapie etwa sicherte fünf Jahre lang eine Großspende. Das war jetzt ausgelaufen, aber dank ,Courage’ können wir nun das Angebot am Leben halten“, freute sich Hoffmann.

Bereits seit Stiftungsgründung engagiert sich Alexander Rosen, Direktor Profifußball der TSG Hoffenheim, als Botschafter für "Courage": „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit geworden, "Courage" zu unterstützen und dass sich die TSG diesem Engagement angeschlossen hat, freut mich wirklich sehr", betont Rosen.

