Hoffenheimer Befreiungsschlag - 3:1 gegen VfL Wolfsburg

Sinsheim. Am Ende gab es bei der TSG Hoffenheim nach dem ersten Heimsieg der Bundesliga-Saison nur glückliche Gesichter. Das 3:1 (1:1) über den VfL Wolfsburg tat einfach gut. Erleichtert klatschten sich die Profis der Kraichgauer ab und genossen den verdienten Applaus der Fans. Die Tore für die Heimelf schossen Andrej Kramaric (45.+2), Christoph Baumgartner (73.) und Pavel Kaderabek (81.). die Wolfsburger Führung hatte Ridle Baku erzielt (25.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wussten, dass wir uns in einer schwierigen Phase befinden, in der nur Kampf hilft“, kommentierte Baumgartner den Befreiungsschlag. TSG-Trainer Sebastian Hoeneß ergänzte: „Wir sind auf einen selbstbewussten Gegner getroffen und wussten, dass wir Leidensfähigkeit brauchen. Das 2:1 war der Knotenlöser.“

Die vielleicht wichtigste Nachricht für die Kraichgauer am Samstagnachmittag war: Kramaric kann es doch noch. In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit köpfte der kroatische Stürmerstar den psychologisch so wichtigen Ausgleich für Hoffenheim – und beendete mit seinem ersten Saisontreffer seine bisherige Torflaute. Entsprechend groß war die Freude beim TSG-Rekordschützen. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht ging Kramaric in die Kabine.

Die erhoffte Initialzündung brachte dieser Brustlöser zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst allerdings noch nicht, dafür wurde aber das Wolfsburger Spiel fehlerhafter. Für Riesenjubel sorgte schließlich in der 73. Minute Christoph Baumgartner, als er nach starker Vorarbeit von Pavel Kaderabek zur 2:1-Führung vollstreckte. Für die Krönung sorgte Kaderabek acht Minuten später selbst. Nach einem Freistoß von David Raum an den Pfosten schaltete der Tscheche am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 3:1.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im ersten Abschnitt hatte Kramaric auf dem Rasen einige Male unzufrieden den Kopf geschüttelt, bei manchen Entscheidungen mit dem Schiedsrichter gehadert. Es lief einfach lange nicht nach Plan. Hoffenheim hatte vor 8523 Zuschauern in der Sinsheimer Arena zwar einige Chancen durch Kramaric (9./39.), Christoph Baumgartner (28.) und Ihlas Bebou (37.), doch Wolfsburg kontrollierte die Partie – und schlug in der 25. Minute durch Ridle Baku eiskalt zu. Der VfL-Hoffnungsträger schlenzte das Spielgerät zum 1:0 sehenswert ins lange Eck. Vorausgegangen war ein Ballverlust von TSG-Außenverteidiger David Raum.

Den Kraichgauern fehlte bis zu Kramarics Befreiungsschlag ein passendes Konzept und die nötige Zielstrebigkeit, um die stabile Defensive der Wölfe aus dem Konzept zu bringen. Kein Wunder, dass Trainer Sebastian Hoeneß immer wieder nervös durch seine Coachingzone tigerte. Der Leistungssprung im zweiten Durchgang, der durch immensen Einsatz und Willen geschafft wurde, tat daher auch ihm – und seinen Nerven - gut. Ganz anders als sein Wolfsburger Gegenüber Mark van Bommel. „Das war eine unnötige Niederlage. Wir haben Hoffenheim die Möglichkeit gegeben, wieder zurückzukommen. Der zweite TSG-Treffer war der Knackpunkt“, ärgerte sich der Niederländer.