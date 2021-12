Höhe unterschätzt - Baggerarm kollidiert mit Autobahnbrücke

Frankenthal. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit aufgeladenem Bagger ist am Dienstagmorgen mit der Autobahnunterführung der A 6 in Frankenthal-Mörsch kollidiert. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer die Höhe seines Gespanns unterschätzt. Am Bagger rissen durch die Kollision die Hydraulikleitungen auf, sodass es zu einem Austritt von Hydrauliköl kam. Die Straße musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Im Rahmen einer Beurteilung des Brückenbauwerks wurde lediglich eine leichte Beschädigung festgestellt. Die Brücke ist somit weiterhin befahrbar. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme für insgesamt drei Stunden gesperrt.

