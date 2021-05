Höckriger Zuwachs

Landau. Große Freude über höckrigen Nachwuchs: Im Zoo Landau ist am 5. Mai ein weißer Dromedarhengst auf die Welt gekommen. Das hat der Zoo am Montag bekanntgegeben. Kemal – was im arabischen und türkischen Sprachraum für „Vollkommenheit“ steht – ist das dritte Fohlen, das die 2010 in Landau geborene Stute Jaqueline zur Welt gebracht hat. „Als inzwischen schon erfahrene Mutter ist Jaqueline in diesem Jahr sogar noch ruhiger als bei den ersten beiden Geburten“, freut sich Direktor und Zootierarzt Jens-Ove Heckel.

Vater Batu – selbst mit rein weißem Fell geboren – hat dieses Merkmal an alle seine Fohlen vererbt. Batu selbst lebt nicht dauerhaft in Landau, er gehört laut Zoo einem Dromedarzüchter aus dem Schwarzwald, der den Hengst schon mehrmals zu Zuchtzwecken in den Zoo eingestellt hat. Kemal wird demnächst auch für die Zoobesucher auf der großen Außenanlage zu sehen sein. her