Hockenheim und Landau unterstützen Mannheimer Bundesgartenschau

Rhein-Neckar. Die nächsten Partnerkommunen der Bundesgartenschau Mannheim im kommenden Jahr stehen fest. In der kommenden Woche werden die Oberbürgermeister sowohl von Hockenheim als auch von Landau ein entsprechendes Zertifikat von Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach erhalten. Außerdem werden entsprechende Fahnen vor Ort gehisst. Schnellbach ist am 30. August in Landau zu Gast, einen Tag später in Hockenheim. Landau war 2014 Ausrichter der Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz und sieht sich deshalb als „ideale Partnerin“ der Mannheimer Veranstaltung.

Insgesamt soll es etwa ein Dutzend Partnerkommunen geben. Geplant sind gemeinsame Aktionen und die Unterstützung der Buga-Ideen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Bislang sind die Städte Viernheim, Lampertheim und Neustadt offizielle Partnerkommunen der Buga.