Mannheim. Der Wasserpegel am Rhein in Mannheim hat am Freitag seinen Höchststand erreicht. Das erklärt die Sprecherin der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) auf Nachfrage dieser Redaktion. Schneeschmelze und andauernder Niederschlag seien hierfür verantwortlich. Gegen 13 Uhr hatte der Rhein einen Stand von 7,38 Metern. „Der Pegel hat sich im Vergleich zu gestern Abend nicht wesentlich verändert“, erklärt die Sprecherin: „Man kann als von einer Art Plateau sprechen.“ Es sei zum Wochenende mit einer Entspannung der Lage zu rechnen. „Nachwehen gibt es nur noch für die Schifffahrt.“

Dies bekräftigt auch der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Oberrhein am Freitag. Aktuell sei diese im Bereich von Iffezheim bis Mannheim-Rheinau komplett gesperrt. „Ab Mannheim ist der Schiffsverkehr eingeschränkt.“ Dies gelte bis zur Höhe Sandhofen. Schiffe müssten sich daher etwa an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und dürften nur noch in der Mitte des Flusses fahren. Eine Sperrung der Schifffahrt in diesem Bereich trete erst ab einem Wasserstand von 7,60 Metern ein. Die Einschränkung gelte noch bis voraussichtlich Mitte nächster Woche, so der Sprecher. Man könne sagen, dass ein Sinken der Pegelstände immer zwei bis drei Tage nach den eigentlichen Niederschlägen geschehe.

In Speyer ist die Schifffahrt wieder frei. Diese war noch bis zum gestrigen Donnerstag untersagt.

Neckarpegel sinkt

Der Stand des Neckars ist im Begriff zu sinken, teilt die Sprecherin der LUBW mit. Der Höchststand sei am späten Donnerstagabend erreicht worden. Mit 7,31 Metern leicht über dem am heutigen Freitag mit 7,28 Metern. Der Parkplatz der Uniklinik Mannheim sowie die Maulbeerinsel standen am Donnerstag daher komplett unter Wasser.

In Heidelberg erreichte der Neckar am Donnerstagvormittag sein Maximum bei 3,23 Meter. „In Heidelberg haben wir kein Hochwasser“, beschreibt die Sprecherin der LUBW den Pegel am Freitag.

Sperrungen in Mannheim

Aufgrund der aktuellen Hochwassersituation an Rhein und Neckar hat die Stadt Mannehim am Rhein alle Zugänge zu den Riedwiesen, zum Waldpark und der Reißinsel sowie das Stephanienufer gesperrt. Das teilte die Stadt am Freitagabend mit. Am Neckar wurde das Neckarvorland zwischen Klinikum und Friesenheimer Insel sowie der Radweg in Seckenheim bis zum Paul-Martin-Ufer gesperrt.

Aufgrund von Hochwasserverschmutzung und der stellenweisen Überflutung von Straßen und Wegen, bleiben die entsprechenden Zugänge bis Anfang nächster Woche gesperrt, heißt es vonseiten der Stadt. Dies diene der Sicherheit der Bevölkerung. Sobald die Wege gereinigt seien, werden die Absperrungen zurückgenommen.

Gefahr für Tiere

Aufgrund des Hochwassers sind die Lebensräume vieler Tiere stark eingeschränkt und sie haben Schwierigkeiten an ausreichend natürliche Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten zu gelangen. Daher seien in Waldnähe Hunde an die Leine zu nehmen, so eine Mitteilung der Stadt Mannheim. Grund hierfür sei, dass Tiere, die durch Menschen oder Hunde aufgeschreckt werden, ins Wasser fliehen - was für sie Lebensgefahr bedeutet.