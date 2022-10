Hochkarätige Forscher im DAI in Heidelberg zu Gast

Heidelberg. Über zehn Wochen stehen in Heidelberg wieder aktuelle Themen der Wissenschaft im Mittelpunkt. So werden beim Wissenschaftsfestival „Geist Heidelberg“ neben internationalen Spitzenkräften und Nobelpreisträgern auch Nachwuchsforscher aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) Heidelberg erwartet. Das „12. International Science Festival – Geist Heidelberg“ läuft von Freitag, 7. Oktober, bis Samstag, 17. Dezember.

Bei den Veranstaltungen diskutieren renommierte Expertinnen und Vertreter anerkannter Institutionen mit einem Publikum aus interessierten Laien und Fachleuten die drängenden Fragen der Zeit, teilte das DAI mit.

Vieles auch im Livestream

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, mit Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, und Mathias Greffrath, Soziologe und Journalist. Dabei beschäftigen sie sich mit Fragen wie: Wie erfinden wir das Lernen neu? Welche Jobs wird es zukünftig noch geben?

Im November tummeln sich zudem gleich vier Nobelpreisträger im DAI: Zuerst der Biochemiker Sir Richard Roberts, der am 12. November über die Vorteile genmanipulierter Lebensmittel aufklären will. Am 18. November spricht Astrophysiker Reinhard Genzel über schwarze Löcher, Einstein und Mut zum Risiko. Zellbiologe Sir Paul Nurse bringt am 19. November fünf Antworten der Biologie auf die Frage „Was ist Leben?“ mit. Und um Zeit, Einstein und die coolsten Dinge im Universum geht es mit Physiker William Phillips am 29. November.

Das Festivalprogramm wie auch die Tickets gibt es online unter geist-heidelberg.de oder im DAI. Zahlreiche Veranstaltungen finden im zusätzlichen Livestream statt.