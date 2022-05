Hochaggressiver Mann schlägt um sich und greift Polizisten an

Bad Dürkheim. Die Polizei ist am Dienstagnachmittag aufgrund eines aggressiven Mannes am Bahnhof in Bad Dürkheim im Einsatz gewesen. Wie diese berichtet, habe er eine Stange in der Hand gehalten und Kinder und Passanten angeschrien. Der Aufforderung eines örtlichen Kioskbesitzers, das Gelände zu verlassen, kam er nicht nach. Vor Ort wollten die Beamten den Mann kontrollieren. Dieser griff unvermittelt in Richtung des Halses eines Beamten und verhielt sich weiterhin hochaggressiv. Er fing an unkontrolliert um sich zu schlagen und zu treten und beleidigte und bedrohte die Beamten lautstark. Diese konnten den Mann zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen. Da er sich weiterhin massiv wehrte, mussten ihm zusätzlich Fußfesseln angelegt werden. Ein Polizist wurde während dem Einsatz leicht verletzt.

Die Polizei stellte Betäubungsmittel sicher und lieferte den Mann in eine psychiatrische Fachklinik ein.