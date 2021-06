Rhein-Neckar. Es wird sehr heiß in der Metropolregion: Am Donnerstag sind laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 36 Grad möglich. Im Tagesverlauf können am Donnerstag auch örtlich Gewitter aufziehen, wie ein Meteorologe mitteilte. Dabei könne es Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. Sonst bleibt es niederschlagsfrei. Auch die Nächte bleiben warm - verbreitet fallen die temperaturen nicht unter 20 Grad.

