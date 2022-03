Wie die allermeisten kulturellen Einrichtungen in der Region, so leidet auch das Historische Museum in Speyer - eines der erfolgreichsten Häuser seiner Art in Deutschland - weiterhin unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Sichtbar wird das am deutlichsten, wenn man sich den Besucherzahlen der bis 19. Juni laufenden Ausstellung „Expedition Erde“ widmet, die seit Oktober zu sehen ist. Unter

...