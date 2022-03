Hilfsmaterial unterwegs zur ukrainischen Grenze

Südliche Weinstraße. Die Stadt Landau und der Landkreis Südliche Weinstraße haben einen Transport an die ukrainische Grenze mit medizinischem Material unterstützt. Damit soll den vom russischen Angriffskrieg betroffenen Menschen geholfen werden, teilten Stadt und Kreis in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Demnach seien neun Paletten voll mit medizinischem Material an die von Round Table 64 Südpfalz und Ladies Circle 46 Südliche Weinstraße organisierte Spendenaktion übergeben. „Dabei handelt es sich unter anderem um verschiedene Verbandsmaterialien, Utensilien zur Diagnostik, Hygienematerial und Desinfektionsmittel“, erläuterten Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch.

Das Ziel des Hilfstransports liegt unweit der moldawischen und ukrainischen Grenze in der Nähe der rumänischenStadt Botoșani. Von dort werde das Material je nach Bedarf vor Ort entweder in Einrichtungen der medizinischen Notfall-Hilfe für Geflüchtete genutzt oder direkt weiter in die Ukraine gebracht. Noch am Wochenende soll der Transport aller Voraussicht nach am Zielort ankommen.

Das Material stammt nach weiteren Angaben aus dem gemeinsamen Katastrophenschutzlager von Landkreis und Stadt, das durch das Deutsche Rote Kreuz betreut wird. Beschafft worden waren die Materialien für das wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 temporär eingerichtete Notkrankenhaus in Landau „Das Notkrankenhaus und auch das Material wurden zum Glück nicht benötigt und für andere Verwendungszwecke besteht aktuell kein Bedarf. Die Pandemie-Lage in unseren Krankenhäusern ist stabil. Ganz im Gegensatz zu der schrecklichen Situation im Kriegsgebiet in der Ukraine und der Notlage der Menschen, die aufgrund des russischen Angriffskriegs in die Nachbarländer fliehen mussten“, so Seefeldt und Hirsch weiter.