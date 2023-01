Hilflose Person dank Nachbarin aus Wohnung in Rülzheim gerettet

Rülzheim. Die Polizei hat am Montagabend eine hilflose Person aus einer Wohnung in Rülzheim gerettet. Eine aufmerksame Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte die Beamten darüber informiert, dass sie ihren Nachbarn schon länger nicht mehr gesehen habe. Da nach Angaben der Polizei eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, betraten die Beamten die Wohnung des vermissten Nachbarn. Dort konnte der 76-Jährige in einer hilflosen Lage vorgefunden werden. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er anschließend medizinisch versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1