  Hilfe für bedrohte Arten

Etwa die Hälfte der Tierarten auf der Erde gilt als vom Aussterben bedroht. Das betrifft nicht nur Exoten wie Nashörner oder Tiger, sondern auch zahlreiche Säugetiere, Vögel, Reptilien oder Insekten in der Region. Inzwischen gibt es zahlreiche Schutzprogramme, auch Privatleute können einiges beitragen. Eine kleine Auswahl zum Tag des Artenschutzes an diesem Mittwoch.

Kirchturm statt Steilküste

Eigentlich ist er der am weitesten verbreitete Vogel der Welt - und doch war der Wanderfalke in Deutschland um 1970 fast ausgestorben. Am Turm der Konkordienkirche mitten in der Innenstadt, an einem Kamin des Großkraftwerks, an der Rheinbrücke Sandhofen und in einem stillgelegten Abluftrohr im Hafen hat sich die größte Falkenart in Mannheim inzwischen wieder angesiedelt. Über 170 Jungfalken wurden seither registriert. Wo keine unberührten Felslandschaften, keine Steinbrüche und felsigen Küsten, Flussläufe und Wälder mehr zur Verfügung stehen, siedelt der Wanderfalke im Stadtgebiet. Weibchen sind etwa 50 Zentimeter groß und wiegen 1,3 Kilo Gewicht. Die Männchen bringen es auf etwa 38 Zentimeter und rund 0,6 Kilo. Auch in der Region leben heute zahlreiche Brutpaare.

Pinselohr auf leisen Pfoten

Sie haben Punkte im Fell, lange Beine und Pinselohren: Europäische Luchse erobern sich dank der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz gerade wieder den Lebensraum Pfälzerwald zurück. 2,75 Millionen Euro stehen für die Wiederansiedlung von 20 Tieren aus der Schweiz und der Slowakei zur Verfügung. Gestartet wurde 2016. Einige der scheuen Raubkatzen haben inzwischen schon für Nachwuchs gesorgt: Bei Dahn etwa wurde im September 2020 eine Luchsin mit drei Jungtieren gesichtet. Drei ausgesetzte Tiere können über ihre GPS-Halsbänder noch geortet und wissenschaftlich begleitet werden. Pionier Lucky (Bild) ist leider 2019 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sein ebenfalls 2016 ausgewilderter Artgenosse Arcos wanderte in die Vogesen aus.

Hilfsprogramm stützt raren Nager

Der Feldhamster, europaweit streng geschützt, steht in Baden-Württemberg auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Weil die letzten ihrer Art Bauvorhaben weichen mussten, hat sich die Stadt Mannheim für ein aufwendiges Hilfsprogramm verpflichtet. Seit 20 Jahren lässt sie für 120 000 Euro jährlich im Heidelberger Zoo Feldhamster anzüchten, die dann auf Mannheimer Äcker gebracht werden. Ziel ist, eine selbstständig lebensfähige Population sicherzustellen, erklärt Ulrich Weinhold vom Institut für Faunistik. Über 1000 Tiere wurden seither ausgewildert, Mannheim gilt als eine der wenigen Regionen im ganzen Land, wo überhaupt noch Feldhamster vorkommen. Einen großen Beitrag leisten dazu Landwirte, die ihre Felder hamstergerecht bewirtschaften.

Biologische Schädlingsbekämpfer

Thomas Kilian vom Mannheimer Rathaus-Fachbereich Klima, Natur, Umwelt beschreibt Mauereidechsen und Zauneidechsen (Bild) so: „Beim Sonnenbaden auf Steinen, Baumstümpfen oder Zäunen sind sie gut zu beobachten. Als Lebensraum bevorzugen sie trockene Waldränder, Bahndämme, Heideflächen, Dünen, Steinbrüche, Kiesgruben, Wildgärten und ähnliche Lebensräume mit einem Wechsel aus offenen, lockerbodigen Abschnitten und dichter bewachsenen Bereichen.“ Dass sie „gute biologische Schädlingsbekämpfer“ sind, weiß jeder, der die Tiere länger beobachtet. Sie fressen Mücken, Würmer, Schnecken oder Raupen, junge Eidechsen ernähren sich sogar fast ausschließlich von Blattläusen. Mauer- und Zauneidechsen gelten in Baden-Württemberg als stark gefährdet.

Flugkünstlern fehlt die Nahrung

Fledermäuse sind streng geschützt. Entsprechend dürfen ihre Quartiere - Bäume, Dachböden, Fassadenverkleidungen oder Zwischendächer - nicht zerstört werden. Der Bestand der faszinierenden Säugetiere (im Bild zwei Fransenfledermäuse) ist in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen. Der Hauptgrund dafür: das Sterben der Insekten, von denen sich Fledermäuse ernähren. In der Region gibt es zahlreiche Ansätze, die Säugetiere zu schützen. Die Stadt Mannheim etwa hat auf ihren Friedhöfen zahlreiche Fledermaushöhlen installiert. Heidelberg unterstützt ein Fledermaus-Projekt des BUND. Übrigens: Fledermaus-Kästen bieten den Tieren auch am eigenen Haus oder im Garten eine sichere Schlafstätte. Tipps gibt es im Internet unter www.fledermaussschutz.de

Wildbienen in Gefahr

Bienen wie Wildbienen (Bild) spielen eine zentrale Rolle in unserem Ökosystem. Doch den Insekten geht es gar nicht gut. Landwirtschaftliche Flächen mit Monokulturen, auf denen sie nicht mehr genügend Nahrung finden, sowie Insektenvernichtungsmittel bedrohen sie. Heute stehen mehr als die Hälfte der rund 560 in Deutschland lebenden Wildbienenarten auf der Roten Liste. Viele von ihnen sind unmittelbar vom Aussterben bedroht Würden diese Insekten sowie die Honigbienen komplett aussterben, verschwänden Schätzungen zufolge zwei Drittel der Nahrungsmittel auf der Erde mit ihnen. Im Gegensatz zu Honigbienen leben die meisten Wildbienenarten als Einzelgänger. Wildbienenhotels in der Nähe von ausreichend Blüten bieten den Tieren wertvolle Nisthilfen.

Starke Zähne und toller Schwimmer

Biber (Castoridae) sind höhere Säugetiere (Eutheria) und gehören zur Ordnung der Nagetiere (Rodentia). Sie sind die zweitgrößten lebenden Nagetiere der Erde. Weil das Analsekret (Bibergeil oder Castoreum) als Aphrodisiakum galt und in Parfüms Verwendung fand, wurde das Tier mit dem dichten Fell und essbaren Fleisch in weiten Teilen Europas ausgerottet. Schutz und Auswilderungen sorgten im 20. Jahrhundert dafür, dass sich der Biber mit seinen harten Zähnen wieder an der Landschaftspflege an Rhein und Neckar beteiligen konnte. Im Mannheimer Luisenpark allerdings war ein Nager im Teenager-Alter im August 2020 derart aktiv, dass der wertvolle Gehölzbestand des Parks bedroht wurde. Der „Problembiber“ ist in das Naturschutzgebiet Backofen-Riedwiesen umgesiedelt worden.

Ein Frühlingssänger verschwindet

Die Feldlerche, 1998 und 2019 Vogel des Jahres, verschwindet aus vielen Landstrichen. Seit der Jahrtausendwende haben sich die Bestände des an sich weit verbreiteten Ackervogels drastisch um bis zu 50 Prozent reduziert. Die Sorge, dass der nur 16 bis 18 Zentimeter große Vogel, der mit seinem Gesang stets den Frühling einläutet, hierzulande auf ähnliche Weise wie die stark bedrohte Haubenlerche aussterben könnte, ist nicht unbegründet. Im Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au in Mannheim versuchen die Landwirte und nun auch die Bundesgartenschau-Gesellschaft, Brut- und Lebensbereiche (Habitate) für den grau bis rötlich-braunen Bodenbrüter anzulegen. Im vergangenen Jahr hat der Frühlingssänger seine Brutfenster in der Au nicht angenommen. Ob er dieses Jahr wiederkommt?