Hier wird diese Woche geblitzt

Mannheim. Die Stadt Mannheim führt in dieser Woche in folgenden Straßen mobile Geschwindigkeitskontrollen durch: Am Stich – Braunschweiger Allee – Bürstadter Straße – C-Quadrate – D-Quadrate – G-Quadrate – Johann-Schütte-Straße – K-Quadrate (mit Johannes-Kepler-Schule) – Kattowitzer Zeile (Schönauschule) – Kriegerstraße (mit Gustav-Wiederkehr-Schule) – Leinenstraße – Memeler Straße – M-Quadrate – R-Quadrate (mit Mozartschule) – Rudolf-Maus-Straße (Hans-Christian-Andersen-Schule) – Sandhofer Straße – Schönauer Straße – Spinnereistraße – U-Quadrate – Wilhelm-Liebknecht-Straße (Almenhofschule). Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.

