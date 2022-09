Rhein-Neckar. Am Freitag gibt es in der Rhein-Neckar-Region ein Mix aus Sonne und Wolken, später am Tag soll es jedoch mehr bewölkt sein. Von Südwesten her wird laut Dwd in Verbindung mit einer aufziehenden Warmfront zunehmend feuchte Luft nach Baden-Württemberg geführt. Die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 27 Grad, die Tiefstwerte liegen bei 13 Grad.

