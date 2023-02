Hessen muss für Einsatz von Analyse-Software der Polizei nachsitzen

Karlsruhe/Wiesbaden. Hessen muss den Einsatz seiner speziellen Analyse-Software für die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei überarbeiten und einen neuen rechtlichen Rahmen geben. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf die Polizei bei der Suche nach potenziellen Straftätern grundsätzlich große Datenbestände per Software analysieren. Für deren Einsatz machten die Karlsruher Richterinnen und Richter am Donnerstag aber strenge Vorgaben. Die Regelungen in Hessen würden diesen Anforderungen bisher nicht gerecht. Deshalb wurden sie für verfassungswidrig erklärt.

Gerichtspräsident Stephan Harbarth erklärte bei der Urteilsverkündung aber, dass das verfassungsgemäße Ausgestaltung möglich sei. In Hessen, wo die Polizei schon seit 2017 mit der Software arbeitet, bekommt der Gesetzgeber nun bis spätestens Ende September Zeit, die problematische Vorschrift neu zu regeln. Bis dahin bleibt sie mit deutlichen Einschränkungen in Kraft.

Nach Einschätzung von Hessens Innenministers Peter Beuth (CDU) ist der Einsatz der Datenanalyse-Software Hessendata auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts möglich. Das Urteil habe die Notwendigkeit moderner Analysewerkzeuge für die Polizeibehörden grundsätzlich anerkannt und ermögliche den weiteren Einsatz von Hessendata. "Das ist ein wichtiges Signal für die weitere Digitalisierung der Ermittlungsarbeit unserer Sicherheitsbehörden."

Die Leitplanken des Bundesverfassungsgerichts würden dankbar aufgenommen und in der künftigen Ausgestaltung der gesetzlichen Normen eingearbeitet, sagte Beuth. Er könne nachvollziehen, dass das höchste deutsche Gericht verlange, dass die Einsatzregeln entweder in einem Gesetz oder einer Verwaltungsvorschrift für die Polizei klar und umfassend dargestellt würden. "Die bisherige behördliche Praxis muss insofern konkretisiert und verschriftlich werden."

Hessens Polizeipräsident Robert Schäfer geht ebenfalls davon aus, dass die Polizei auch nach dem Urteil weiter mit der Analyse-Software arbeiten kann. Die einschränkenden Vorgaben des Gerichts hätten aber zur Folge, "dass mit Daten nicht so umgegangen werden kann, wie das bisher der Fall war". Schäfer verwies darauf, dass die Anwendungspraxis auch bisher "schon sehr einengend" gewesen sei. Das Gericht habe vor allem beanstandet, dass sich das in den gesetzlichen Bestimmungen nicht genauso wiederfinde.

Das Programm, das perspektivisch bundesweit zum Einsatz kommen könnte, durchforstet die verschiedenen Datenbanken der Polizei, um Querverbindungen zu entdecken, die den Ermittlern sonst vielleicht nie auffallen würden. Das soll der Polizei helfen, potenziellen Tätern auf die Spur zu kommen, noch bevor sie eine Straftat begehen können. Für die Verfassungsrichter ist dies auch ein legitimer Zweck. Sie erkennen an, dass durch die neue Technik "relevante Erkenntnisse erschlossen werden können, die auf andere, grundrechtsschonendere Weise nicht gleichermaßen zu gewinnen wären".

Die Regelungen in Hessen ließen der Polizei aber derzeit derart freie Hand, dass sie nicht verhältnismäßig sind. Sie erlaubten der Polizei, "mit einem Klick umfassende Profile von Personen, Gruppen und Milieus zu erstellen". Gleichzeitig ließen sie "eine breite Einbeziehung von Daten Unbeteiligter zu, die deshalb polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen unterzogen werden könnten", so die Richter. Mittels Datenanalyse könnten "neue persönlichkeitsrelevante Informationen erzeugt werden, auf die ansonsten kein Zugriff bestünde". Angesichts dieses sehr hohen "Eingriffsgewichts" ist der Einsatz der Software bisher in viel zu vielen Fällen erlaubt.

Eingesetzt wird Hessendata insbesondere zur Bekämpfung von Terrorismus, organisierter Kriminalität und Kinderpornografie. Bei rund 14 000 Abfragen jährlich arbeiten landesweit mehr als 2000 Polizistinnen und Polizisten mit dem System. Sie sind jeweils nur für ihren Zuständigkeitsbereich freigeschaltet. Das Urteil betrifft ausschließlich die Datenanalyse zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten.

Das Urteil hat nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen eine direkte Wirkung auf die rechtlichen Grundlagen der Polizeiarbeit. Man erwarte nun von Innenminister Beuth, dass er zeitnah die Vorgaben des Gerichts in eine "datenschutzkonforme Rechtsnorm" überführt. Das mahnten auch die Oppositionsfraktionen im hessischen Landtag an. Es müsse zügig ein verfassungskonformer Gesetzentwurf vorgelegt werden. Das Urteil aus Karlsruhe wurde als schwere Schlappe der Landesregierung bewertet.