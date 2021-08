Herzinfarkt löst Lkw-Unfall auf A65 aus - ein Schwerverletzter

Deidesheim. Ein Lkw-Fahrer hat am späten Mittwochnachmittag mit seinem Fahrzeug einen Unfall auf der A65 bei Deidesheim verursacht. Nach Polizeiangaben war wohl ein Herzinfarkt beim Fahrer ursächlich dafür, dass der 57-Jährige gegen 17.30 Uhr von Ludwigshafen kommend an der Anschlussstelle Deidesheim mit dem Lkw erst gegen die Mittelschutzplanke prallte und dadurch ins Schlingern sowie auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Brücke und kam in einem Straßengraben zum Stillstand.

Ersthelfer belebten den Mann wieder. Der Rettungsdienst brachte den 57-Jähirgen danach in eine Klinik. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Für die Dauer der Arbeiten an der Unfallstelle war die Anschlussstelle bis etwa 21:30 Uhr voll gesperrt.