Herrenloses Pferd mitten auf der Straße im Wohngebiet

Nußloch. Nicht schlecht hat laut Polizei ein Radfahrer in Nußloch gestaunt, der kurz nach Mitternacht am frühen Sonntagmorgen ein herrenloses Pferd in der Odenwaldstraße erblickte. Der Mann verständigte die Polizei, die mit der Hilfe von zwei pferdeaffinen Anwohnerinnen das Tier einfing. Die Besitzerin einer nahe gelegenen Reitanlage nahm das Ross vorübergehend auf, bis sich die Besitzerin nach ein paar Stunden meldete. Der warmblütige Wallach war ausgebrochen, weil eine Stute ihn über eine Koppel gejagt hatte. Nachdem der Zaun repariert war, nahm sie das unverletzte Pferd wieder auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1