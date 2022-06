Hermann Schröder erhält Ehrung

Dossenheim/Stuttgart. Der Dossenheimer Professor Hermann Schröder hat im Namen der vier großen Kirchen in Baden-Württemberg die Ehrennadel der Evangelischen Landeskirche in Baden überreicht bekommen. Er erhielt die Auszeichnung für seinen Einsatz zugunsten der Notfallseelsorge. Der Leiter der Abteilung „Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement“ im Innenministerium von Baden-Württemberg, der zuvor als Landesbranddirektor ranghöchster Feuerwehrkommandant im Land war, habe maßgeblich zur Etablierung der kirchlichen Notfallsorge beigetragen, teilen die Kirchen in einer Pressemeldung mit. Um Menschen nach einem Unglück zu unterstützen und Halt zu geben, habe sich Schröder seit Ende der 1980er Jahre nach Unterstützung durch die Kirchen umgeschaut, unter anderem als Leiter der Landesfeuerwehrschule Kontakte geknüpft und entsprechende Fortbildungsformate entwickelt. 30 Jahre lang habe er sich dafür eingesetzt, dass die Notfallseelsorge ein selbstverständlicher Teil des Bevölkerungsschutzes in Baden-Württemberg geworden sei, betonte Pfarrer Gregor Bergdolt von der Bereichsleitung für Notfallseelsorge der Evangelischen Landeskirchen. vs

