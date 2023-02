Heppenheimer erwischt Einbrecher auf frischer Tat in Wohnhaus

Heppenheim. Ein Einwohner hat am Dienstag einen Einbrecher auf frischer Tat in Heppenheim erwischt. Wie die Polizei mitteilt, traf am der Bewohner gegen 21.50 Uhr in seinem Einfamilienhaus in der Straße Am Steinern Weg auf den Einbrecher. Der Einbrecher flüchtete sofort in unbekannte Richtung. Er nahm keine Beute mit. Zuvor war er über das Kellerfenster in das Haus gelangt.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 706-0 bei der Kriminalpolizei Heppenheim zu melden.