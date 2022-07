Hepatitis-A-Fall in einer Kita in Alzey

Alzey. In einer Kita in Alzey ist ein Fall von einer Hepatitis-A-Infektion gemeldet worden. Wie die Kreisverwaltung am Freitagmorgen mitteilte, hat das Gesundheitsamt Alzey-Worms daher für die Kita Walter Zuber in Alzey ein Betretungsverbot für alle nicht ausreichend immunisierten Kontaktpersonen verhängt. Es gilt vier Wochen lang nach dem letzten Kontakt. Die Kita betreut mehr als 100 Kinder, auch das Kita-Personal ist von den Maßnahmen betroffen.

Bei der Hepatitis A kommt es zu einer viralen Infektion mit einer Entzündung der Leber, die sehr unterschiedlich verlaufen kann, bis hin zu schweren Verläufen, mit Folgen, die unter Umständen eine Krankenhausbehandlung nötig machen. Auch die Symptome sind verschieden. Manchmal verläuft die Infektion unbemerkt, in anderen Fällen können grippeähnliche Symptome und Beschwerden im Bereich des Magen-Darm-Trakts auftreten. Das Virus wird mit dem Stuhl ausgeschieden und kann bei unzureichender Händehygiene als Schmierinfektion weitergegeben werden. Die Impfung gegen Hepatitis A ist – anders als die Impfung gegen Hepatitis B – eine Indikationsimpfung, das heißt, sie ist nicht im allgemeinen Impfkalender enthalten.

