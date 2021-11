Mannheim. Helene Fischer geht mit ihrem neuen Album „Rausch“ 2023 wieder auf Tour - und kommt vom 6. bis 11. Juni 2023 in die SAP- Arena nach Mannheim. Die neuartige Show findet in Kooperation mit den Artisten und Künstlern des Cirque du Soleil statt, wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung bekanntgab. Der Online-Presale für die Tickets startet am Mittwoch, den 17. November, für 46 Stunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1