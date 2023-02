Rhein-Neckar. Am Donnerstag wird es in der Metropolregion heiter bis wolkig - dabei bleibt es meist trocken. In der Nacht kann es dann etwas regnen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 11 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus südwestlicher Richtung, der in Böen auffrischt.

