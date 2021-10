Heißes Speyer

Speyer. Die Zahl der Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad hat sich in Rheinland-Pfalz seit den 1950er Jahren fast verdreifacht. Der Schnitt liege nun bei 12,3 Hitzetagen jährlich, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin mit. Besonders häufig heiß war es den Ergebnissen der Studie auf Basis der Daten des Deutschen Wetterdienstes zufolge in den letzten zehn Jahren in Speyer – mit durchschnittlich 23 Hitzetagen liegt die Stadt deutschlandweit an der Spitze. Im Ranking von Rheinland-Pfalz folgen Ludwigshafen (21,6) und der Rhein-Pfalz-Kreis (21,0). Die wenigsten heißen Tage gab es in der Vulkaneifel (7,0) sowie im Westerwaldkreis und in Altenkirchen (jeweils 8,8).

Mannheim ebenfalls vorn

Auch in Baden-Württemberg gibt es immer mehr Hitzetage. Die meisten davon wurden in den letzten Jahren mit 21,6 in Mannheim gezählt, gefolgt von Karlsruhe (20,4) und dem Landkreis Karlsruhe (20,2). Von 2011 bis 2020 waren es im Schnitt 13,8 Hitzetage im Jahr. Baden-Württemberg liegt damit über dem bundesweiten Wert von 11,1 Hitzetagen im Jahr.

„Die dynamische Zunahme der Hitzetage zeigt, dass der Klimawandel auch in Deutschland deutliche Spuren hinterlässt“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass in Süddeutschland bei einem ungebremsten Treibhausgasausstoß zwischen 2031 und 2060 mit einer Zunahme um zehn bis zwanzig heißen Tage gerechnet werden muss. lsw/lrs