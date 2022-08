Heidelberger Verkaufsstand aufgebrochen und Getränke entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Mittwoch in Heidelberg gewaltsam Zutritt zu einem mobilen Verkaufsstand verschafft und mehrere Getränkedosen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war der Verkaufsstand unter der Theodor-Heuß-Brücke abgestellt. Die entwendeten Getränkedosen hatten einen Wert von mehr als 20 Euro. Wie hoch der entstandene Schaden an dem Verkaufsstand ist, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Das Polizeirevier Heidelberg Nord sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06221/4569-0 zu melden.