Heidelberger Chor sucht Mitsänger

Heidelberg. Der Chor „Sing and Fun“ probt wieder im Heidelberger Stadtteil Bergheim: Ab Mittwoch, 22. Februar, 11 Uhr trifft sich der Rock- und Pop-Chor „Sing and Fun“ von Andy Dodt wieder in den Räumen der Akademie für Ältere Heidelberg (Bergheimer Straße 76). Die Proben finden alle 14 Tage jeweils um 11 Uhr im großen Saal statt. Das Repertoire umfasst Musik aus der Jugendzeit der Mitglieder aber auch aus aktueller Zeit. Songs von Udo Jürgens, Peter Kraus und ABBA stehen ebenso auf dem Programm wie Stücke von Adèle und Robbie Williams. Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen. Anmeldung unter Telefon 06221/97 50 32 oder kurse@akademie-fuer-aeltere.de.

