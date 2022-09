Mannheimer Morgen Plus-Artikel Freizeit Heddesheimer Badesee: Großes Defizit trotz vielen Beschuchern

Die Gemeinde Heddesheim meldet mehr als 270.000 Badegäste in der jetzt zu Ende gegangenen Sommersaison am See. Gereicht haben die Einnahmen trotzdem nicht, es bleibt ein ziemliches Defizit