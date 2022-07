Heddesheimer Badesee

Der Heddesheimer See ist das Aushängeschild der Gemeinde – und glänzt mit guter Wasserqualität. In der Region ist die kleine Oase längst Kult – genau genommen seit 1974. Das Freibad im Heddesheimer See umfasst etwa 50 000 Quadratmeter als Schwimmbereich. Wer lieber ins Becken mag, kann sich im beheizten Nichtschwimmerbecken austoben, für die Kleinen gibt es ein beheiztes Planschbecken.

Fakten: Tiefe: 31 m, Fläche: 20 ha

Preise: Erwachsene 4 € / Kinder und Jugendliche 2,50 €. Kinder unter 6 Jahren sind frei. Familienkarte: 9 €

Öffnungszeiten: Im Sommer von 8 - 20 Uhr. Um 19.30 Uhr letzter Einlass.

Adresse: An der Fohlenweide 7, 68542 Heddesheim