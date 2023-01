Weinheim. Unbekannte haben auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Weinheimer Waldallee die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entwendeten die Täter bei dem Vorfall am Dienstag zwischen 10.45 und 12.30 Uhr einen Geldbeutel aus dem Volvo. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter Telefon 06201 100 30 melden können.

