Hecke bei Gartenarbeiten in Brand gesetzt - eine Person verletzt

Eberbach. Weil er Unkraut mit einem Gasbrenner vernichten wollte, hat ein 49 Jahre alter Mann in Eberbach eine Hecke in Brand gesetzt. Dabei wurde eine Person verletzt, berichtete die Polizei am Freitag. Nachdem die Hecke bei dem Vorfall am Mittwoch gegen 17.35 Uhr offenbar durch Funkenflug Feuer gefangen hatte, drohten die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. Rauch sei bereits durch die geöffneten Fenster des Wohnhauses eingedrungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine 52-jährige Bewohnerin wurde in der Folge mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht. Sie wurde wenig später wieder entlassen. Am Wohngebäude entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.