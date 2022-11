Hauswand in Wiesloch eingestürzt - Verkehrssperrungen eingerichtet

Wiesloch. Die Außenwand eines Hauses in der Schwetzinger Straße in Wiesloch ist am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 5 Uhr, aus noch unbekannter Ursache eingestürzt. Nach ersten Angaben der Polizei gab es keine Verletzte. Die Bewohner konnten offenbar das Haus rechtzeitig verlassen. Rettungskräfte sowie Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind vor Ort.

Die Schwetzinger Straße ist ab der Kreuzung Messplatzstraße und Ringstraße (Palatin) gesperrt. Der Verkehr, insbesondere auch der öÖffentliche Personennahverkehr, wird örtlich umgeleitet.