Hausbrand in Herxheim - Bewohner starb an Rauchgasvergiftung

Herxheim. Der nach einem Hausbrand in Herxheim bei Landau tot aufgefundene Mann ist an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Dies habe die Obduktion des 64-Jährigen ergeben, teilte die Polizei in Landau am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte hatten den toten Bewohner nach dem Brand am vergangenen Freitag geborgen. Ursache des Feuers in dem Einfamilienhaus im Kreis Südliche Weinstraße war den Angaben zufolge ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät gewesen. Den Schaden an dem Haus schätzte die Polizei auf 750 000 Euro.

