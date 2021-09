Ein Haus in Waldwimmersbach hat am Montagnachmittag Feuer gefangen. © Priebe

Waldwimmersbach. Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Vollbrand eines Hauses in Lobbach-Waldwimmersbach ausgerückt. Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich beim Brandobjekt um ein älteres Haus in der Hauptstraße. Die Durchgangsstraße durch Waldwimmersbach (L532) wurde wegen des Einsatzes voll gesperrt. Das Feuer war gegen 14 Uhr ausgebrochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Verletzten war vorerst nichts bekannt. Auch die Brandursache war zunächst unklar. Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.