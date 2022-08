Hat der „Wildplakatierer“ von Landau wieder zugeschlagen?

Ein vom "Wildplakatierer" beklebtes Straßenschild in Landau. (Archivbild) © Bernhard Zinke

Landau. Erneut sind in Landau mit Hassbotschaften versehene Plakate im öffentlichen Raum angebracht worden. Insgesamt waren es vier Stück, die am Hauptbahnhof auf Schildern, Mülleimern und an Zugängen zum Bahnhof geklebt wurden, wie Claudia Müller, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, am Donnerstag auf Anfrage mitteilt. Ob es sich beim Täter um den in Landau und Umgebung als „Wildplakatierer“ bekannten Mann handelt, ist zwar nicht sicher. Aber „wir haben den Verdacht, dass er es war“, erklärt Müller. Die Herangehensweisen würden sich ähneln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie der „Wildplakatierer“ benutze der Täter der neuesten Schmierereien einen stark haftenden Kleber, um seine Botschaften anzubringen. Diese hätten sich laut Müller „gegen das System“ gerichtet. Persönlich angegriffen wurde niemand. Auch waren die Plakate, die in der Nacht zu Dienstag aufgehängt worden waren, nicht mit rechtsradikalem Gedankengut versehen, berichtet die Behördensprecherin weiter.

Die Bundespolizei hofft nun auf Zeugen, die die Taten beobachtet haben, um konkreter in die Richtung des Plakatklebers ermitteln zu können. Noch würden aber keine Hinweise vorliegen, so Müller. Um die Plakate in Größe eines DIN-A4-Blatts zu entfernen, ist eine Sonderreinigung notwendig. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt werden.

Bereits drei Mal verurteilt

Bei seinen bisherigen Taten hatte der „Wildplakatierer“ Sachbeschädigungen von mehreren zehntausend Euro hinterlassen. Zuletzt hatte er im August 2021 auf sich aufmerksam gemacht, als er wegen seinem Mitteilungsdrang zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt wurde.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz "Wildplakatierer" muss erneut ins Gefängnis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Landau Wildplakatierer muss ins Gefängnis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fassadenschmierer "Er wollte das Stadtbild plakativ vermüllen“ Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Landau Schmierereien ein Ende gesetzt Mehr erfahren

Es war bereits der dritte Prozess, der gegen den Mann geführt wurde. Nach einem Verfahren im Jahr 2012 wurde er zwei Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, 2018 musste er schließlich eine zweieinhalbjährige Haftstrafe antreten. Immer wieder hatte der Mann in den vergangenen Jahren den öffentlichen Raum mit seinen Kommentaren versehen. Sein Internetauftritt mit dem Titel „Behördenmoron“ ist mit bunten „Enthüllungen“ gefüllt. Der Mann beschreibt sich selbst als Whistleblower.

„Ich hoffe, dass der Plakatekleber im Gefängnis eine Läuterung erfährt und wir uns auch nach seiner Entlassung an einer sauberen Stadt erfreuen dürfen“, hatte Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch nach dem Urteil von 2018 gesagt. Nun besteht zumindest der Verdacht, der „Wildplakatierer“ könnte immer noch nicht genug haben.