Handtasche in Heidelberg gestohlen - Zeugen gesucht

Heidelberg. Einer Frau ist in der Nacht auf Sonntag in Heidelberg während einer Hilfeleistung die Handtasche entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, hat ein aufmerksamer Zeuge gegen 1.30 Uhr in der Sofienstraße noch die Verfolgung des Handtaschendiebs aufgenommen. Die 26-Jährige hat ihre Handtasche kurz auf einer Sitzbank abgestellt, um einem Alkoholisiertem Hilfe zu leisten. Der Täter griff nach der Handtasche und fuhr mit seinem Fahrrad davon. Ihm gelang samt Beute die Flucht. In der Handtasche war Bargeld und ein Smartphone. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Beamten verlief ohne Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, dunklere Hautfarbe, dunkle mittellange Haare, trug ein schwarzes Oberteil. Auf dem Fahrrad des Flüchtigen soll eine Krücke montierte gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-1700 an die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu wenden.

