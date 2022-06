Handgreiflicher Ladendieb in Weinheim gestellt

Weinheim. Ein Ladendieb ist am Donnerstag in Weinheim handgreiflich geworden, als ihn ein Ladendetektiv stellte. Wie die Polizei berichtet, nahm der 37-Jährige gegen 15.30 Uhr eine Sonnenbrille von einem Außenständer eines Drogeriemarktes und entfernte das Preisetikett. Er setzte die Brille auf und lief ohne zu bezahlen davon. Der Ladendetektiv hatte die Tat beobachtet und verfolgte den Dieb. Der 37-Jährige ergriff seinen Arm und versuchte ihn zu Boden zu bringen. Der Detektiv schaffte es ihn festzuhalten und in sein Büro zu bringen, wo er der Polizei übergeben wurde.

Zur abschließenden Klärung werden Zeugen benötigt, die die Tat beobachtet haben. Hinweise können unter der Rufnummer 06201/1003-0 abgegeben werden.