Handel mit Amfetamin, Cannabis und Kokain - 49 Durchsuchungen unter anderem in Mannheim und Ludwigshafen

Rhein-Neckar. Bei Wohnungsdurchsuchungen in den Rhein-Neckar- und Rhein-Pfalz-Kreisen sind am Dienstag insgesamt elf Personen festgenommen worden. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen mit Drogen gehandelt zu haben. Wie die Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärte, haben dabei über 700 Einsatzkräfte 49 Wohn- und Geschäftsanschriften im Rhein-Pfalz-Kreis, in Ludwigshafen, Haßloch, Frankenthal, Speyer, Mannheim, Viernheim, Brühl und Wilhelmsfeld durchsucht.

Fünf der Tatverdächtigen im Alter zwischen 35 und 49 Jahren befinden sich wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge derzeit in Untersuchungshaft. Die Männer sollen, gemeinsam mit sieben weiteren Tatverdächtigen im Alter zwischen 32 und 63 Jahren, insbesondere im Bereich der Vorderpfalz mit mehreren tausend Kilogramm Cannabis und mehreren Dutzend Kilogramm Kokain gehandelt haben. Außerdem besteht der Verdacht, dass die Täter aus dem Drogenhandel stammende Gelder gewaschen haben.

Gegen acht weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 30 und 57 Jahren wurden Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Einer von ihnen wurde vom Vollzug der Haft verschont, während nach einem weiteren noch gefahndet wird. Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass diese acht Beschuldigten sowie weitere 16 Tatverdächtige im Alter zwischen 29 und 47 Jahren insbesondere im Bereich der Vorderpfalz Amfetamin, Cannabis und Kokain, sowie Grundstoffe zur Rauschgiftherstellung im dreistelligen Kilogrammbereich eingeführt, hergestellt und gehandelt haben.

Im Zuge der Durchsuchungen konnten umfangreiche Beweismittel, verschiedene Betäubungsmittel und mehrere Waffen sichergestellt werden. So fanden die Beamten unter anderem etwa 15,3 Kilogramm Cannabis, ca. 8,6 Kilogramm Amfetamin und ca. 2,2 Kilogramm Haschisch, geringe Mengen Kokain sowie eine Indoorplantage. Außerdem konnten sie eine scharfe Schusswaffe, vier Scheckschusspistolen, ein Schlagring und eine Machete auffinden. Mit der Vollziehung von Arrestanordnungen im Wert von über 7,8 Millionen Euro wurden sieben hochwertige Fahrzeuge, Luxusuhren und Schmuck sichergestellt sowie Bankkonten gepfändet und Immobilien mit Sicherungshypotheken belegt. Es besteht der Verdacht, dass diese mit Geldern aus dem Handel mit Betäubungsmitteln finanziert worden sind.

