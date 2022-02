Weisenheim. Ein Auto hat sich am Dienstagabend in Weisenheim am Sand selbstständig gemacht - und ist auf die Straße gerollt. Gegen 23 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer, dass der Pkw in der Ritter von Geißler Straße den Verkehr behindern würde. Wie die Polizei mitteilte, war eine nicht angezogene Handbremse die Ursache. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen kam es nicht. Der Halter wurde verständigt und fuhr das Auto wieder zurück auf den Parkplatz. Ihn erwartet nun ein Verwarnungsgeld.

