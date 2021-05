Hambacher Fest – Kulturelles Erbe soll bekannter werden

Neustadt. Der Mainzer Innenminister Roger Lewentz will das kulturelle Erbe in Rheinland-Pfalz weltweit bekannter machen und mit der Entwicklung der Kommunen verbinden. Der Denkmalschutz, die Welterbe-Stätten, Burgen und Schlösser sowie die drei Landesmuseen seien „ganz hervorragend wichtige Aufgabenfelder“, sagt er am Mittwoch.

Dazu kämen die Welterbe-Bewerbungen zum jüdischen Mittelalter in Speyer, Mainz und Worms. Unter anderem will Lewentz das Hambacher Schloss stärker als Ort der Demokratie mit Begegnungen verbinden. Dies sei angesichts der „offenen Infragestellung von Demokratie“ unbedingt notwendig.

94 Millionen für Städtebau

In Trier, Mainz, Worms und Andernach seien Denkmal-Parcours durch die Stadt vorstellbar. Die bedeutenden Kulturschätze sollten mit der Entwicklung der Dörfer und Städte verbunden werden, sagte Lewentz. Für die Städtebauförderung seien pro Jahr 94 Millionen Euro veranschlagt.

Das Hambacher Schloss rückt bereits kommenden Donnerstag, 27. Mai, in den Blickpunkt. Dann feiert die Stiftung Hambacher Schloss ab 19 Uhr den 189. Jahrestag des Hambacher Festes mit einer Abendveranstaltung. Wie die Stiftung mitteilt, geht es im historischen Teil um bedeutende politische Reden, die seit 1832 auf dem Hambacher Schloss gehalten wurden und die nun vom Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz zusammengetragen und kommentiert werden.

Schauspielerin Leni Bohrman lässt mit Zitaten die historischen Reden wieder lebendig werden. Der zweite Programmteil gehört „Building Conversation“. Lea Gerschwitz von „Matchbox“, dem wandernden Kunst- und Kulturprojekt der Metropolregion Rhein-Neckar, stellt das internationale Projekt vor. Ab 21 Uhr kann man nach vorheriger Anmeldung per Videokonferenz an einem „Unmöglichen Gespräch über Freiheit“ teilnehmen. Anmelden kann man sich im Internet bei „Building Conversation“. lrs/red