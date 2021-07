Halteverbot in einigen Straßen wegen CSD-Demonstration

Oftersheim. Regenbogenflaggen in der Gemeinde: Bei der Demonstration „Dorfpride“ für mehr Vielfalt am Samstag, 31. Juli, werden einige Menschen auf die Straßen gehen. Die Route verläuft über die Freiherr-vom-Stein-Straße, Eichendorffstraße, Mannheimer Straße, Heidelberger Straße, Hardtwaldring, Fohlenweide und wieder zurück über die Heidelberger Straße, Mannheimer Straße und Freiherr-vom-Stein-Straße. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Wegen der Demonstration werden einige Halteverbotstrecken für den Samstag, 31. Juli, ab 11 Uhr eingerichtet. Dazu zählt die Freiherr-vom-Stein-Straße – vom Kreuzungsbereich Eichendorffstraße bis zur Freiherr-vom-Stein-Straße 21, die Heidelberger Straße 79 bis 89 – ab dem Kreuzungsbereich Silcherstraße bis zum J&S KFZ-Handel und die rechte Seite der Fohlenweide – vom Hardtwaldring aus Richtung Heidelberger Straße. Zudem dürfen auf dem Parkplatz hinter der Kurpfalzhalle an diesem Tag ausschließlich die Teilnehmer der Demonstration parken. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Während der Demonstration werden die Zufahrten zu der Route zeitweise voll gesperrt. Die Heidelberger Straße wird ab etwa 15 Uhr nicht mehr befahrbar sein.