Schwetzingen. Aus Unachtsamkeit hat eine Autofahrerin am Freitag einen Unfall in Schwetzingen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, übersah die 55-Jährige an der Ampel an der Kreuzung L599 und B291 zwei wegen Rotlichts haltende Fahrzeuge und fuhr auf. Mit ihrem Auto schob sie den Wagen einer31-Jährigen auf das Fahrzeug eines 36-Jährigen. Dabei verletzte sich die 31-Jährige. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 5000 Euro.

