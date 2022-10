Halbzeit bei Sanierung der Fahrbahn nach Speyer – Umbau der Verkehrsführung ab Montag

Speyer/Schifferstadt. Auf der A61 zwischen Schifferstadt und Speyer schreitet die Sanierung der Fahrbahn nach Speyer voran. Wie Autobahn Südwest mitteilte, sind die Arbeiten im rechten Fahrbahnbereich abgeschlossen. Nun werden die Arbeiten auf die linke Seite verlegt. Der dafür erforder­liche Umbau der Verkehrsführung beginnt am Montag, 24.10 (circa 20 Uhr), und wird am 27.10 abgeschlossen. Dabei wird der Verkehr in Richtung Speyer auf die bereits sanierte Fahrbahnseite umgelegt, zusätzlich steht weiterhin der auf die Gegenfahrbahn umgelegte Fahrstreifen zur Verfügung.

Während des Umbaus der Verkehrsführung kann es erforderlich sein, den Fahrstreifen auf der Fahrbahn nach Speyer kurzzeitig einzuziehen – der Verkehr in diese Richtung fließt dann einstreifig über die Gegenfahrbahn. Mit Beginn der Asphaltarbeiten stehen jedoch wieder zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung (verengt) zur Verfügung. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im Dezember 2022 abgeschlossen. Die Auffahrt der Anschlussstelle Schifferstadt in Fahrtrichtung Speyer bleibt bis dahin gesperrt, die Umleitungen sind ausgeschildert.