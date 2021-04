Haftstrafen für vier Angeklagte

Frankenthal. Im Prozess um die vollendete und versuchte Sprengung von Geldautomaten haben die vier Angeklagten mehrjährige Freiheitsstrafen erhalten. Die 3. Große Strafkammer des Landauer Landgerichts verhängte in Frankenthal zwischen zwei und viereinhalb Jahren Haft.

AdUnit urban-intext1

Auch wenn dem Urteil ein Rechtsgespräch zugrunde lag, so war das Strafmaß am Ende beträchtlich. Gleich zweimal hatten es die vier Männer im Alter zwischen 30 und 42 laut Gericht darauf abgesehen, Geldautomaten zu sprengen und Bargeld zu erbeuten. Doch nur im ersten Fall waren zwei von ihnen teilweise erfolgreich: Der Automat der Sparkasse Südliche Weinstraße beim Südpfalz-Center in Rohrbach wurde zerstört, an das Geld gelangten die Täter nicht. Im zweiten Fall – der Geldautomat auf dem Wasgau-Parkplatz in Mommenheim – glückte nicht einmal die Sprengung.

Täter drücken Bedauern aus

Vier Jahre und sechs Monate lautete das Urteil für den Polen, der entscheidend an Vorbereitung und Ausführung beider Taten beteiligt war. Cannabis- und Kokainkonsum hätten ihn in die Geldnot getrieben, sagte der mehrfach vorbestrafte Mann, der zum Tatzeitpunkt unter Bewährung stand. Er wird in einer Entziehungsanstalt untergebracht, ebenso wie sein russischer Komplize, der zwei Jahre und drei Monate erhielt. Sein Beitrag am Tatgeschehen wurde als untergeordnet bewertet.

Ein „hohes Maß an krimineller Energie“ bescheinigte das Gericht dem polnischstämmigen Drahtzieher, was sich in vier Jahren Freiheitsstrafe niederschlug. Am glimpflichsten davon kam der vierte Mittäter. Zwei Jahre ohne Bewährung gab es für den in Krakau geborenen Kraftfahrer. Der – wie alle anderen – geständige 42-Jährige bedauerte in seinem letzten Wort ausführlich sein Fehlverhalten.

AdUnit urban-intext2