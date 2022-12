Haftbefehl am Landauer Hauptbahnhof vollstreckt

Landau. Bei einer polizeilichen Kontrolle am Landauer Hauptbahnhof ist am Montagmorgen ein 23-jähriger Mann von den Polizeibeamten festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass gegen den jungen Mann ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Germersheim wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Da der Polizeipflichtige die erforderlichen 1502,00 Euro aufbringen konnte, musste dieser nicht die Ersatzfreiheitsstrafe von 140 Tagen in der Justizvollzugsanstalt antreten und blieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß.

