Rhein-Neckar. Am Freitag ist es in der Metropolregion meist stark bewölkt und häufig fällt Regen, teilweise auch länger anhaltend. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 13 Grad. Dazu weht ein frischer Südwestwind, in Böen stürmisch, teils Sturmböen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1