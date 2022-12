Gutachten: 56-Jähriger schuldunfähig

Die Staatsanwaltschaft Landau will einen 56-jährigen Mann, der am 6. August 2022 seine 82-jährige Mutter in seiner Wohnung in Herxheim getötet haben soll, in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen lassen. Ein entsprechender Antrag sei im Sicherungsverfahren beim Landgericht Landau eingereicht worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. In der Antragsschrift wird dem Beschuldigten vorgeworfen, seine Mutter angegriffen und durch Tritte und Schläge so massiv verletzt zu haben, dass die Frau noch am Tatort starb.

Nachdem nun ein psychiatrisches Gutachten vorliegt, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte wegen einer krankhaften seelischen Störung bei der Tat schuldunfähig war und deswegen für sein Handeln nicht bestraft werden kann. Da zu erwarten ist, dass er weitere Taten begehen wird, strebt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der Beschuldigte befindet sich momentan wegen einer ermittlungsrichterlichen Anordnung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Das Landgericht Landau muss nun über die Zulassung des Antrags und die Durchführung des Sicherungsverfahrens entscheiden. Die Staatsanwaltschaft stellt den Antrag auf die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, wenn das Strafverfahren wegen Schuldunfähigkeit nicht durchgeführt werden kann, dem Täter aber schwerwiegende Taten zur Last liegen und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. red