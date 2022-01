Güterzug überfährt im Gleis abgelegtes Baustellenschild - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Ein Güterzug hat am späten Donnerstagabend auf der Höhe von Schwetzingen ein im Gleis liegendes Baustellenschild überfahren. Dadurch kam es zu Beschädigungen am Zug und im Gleisbereich sowie zu Zugverspätungen. Nach Angaben der Polizei hatten bislang Unbekannte zwischen 23.15 Uhr und 23.45 Uhr das Schild in den Gleisbereich gelegt. Ein Güterzug, der die Strecke befuhr, konnte ein Überfahren nicht mehr verhindern. Dadurch wurden der Zug sowie ein Bahnübergang beschädigt.

Der Treibfahrzeugführer leitete unmittelbar nach dem Überfahren eine Schnellbremsung ein. Die Gleise waren bis 1.30 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/120160 oder über das Kontaktformular auf der Internetseite www.bundespolizei.de zu melden.