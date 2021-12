Gruppe wird von Unbekannten angegriffen - Gefährliche Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße. Mehrere Personen sind Samstagnacht von Unbekannten in Neustadt an der Weinstraße angegriffen worden. Die achtköpfige Gruppe war nach einer Firmenfeier gegen ein Uhr in die Neustadter Innenstadt gegangen, als sie durch Fahrzeuginsassen eines Autos zunächst provoziert worden seien, teilte die Polizei mit. Die Gruppe sei jedoch nicht auf die Provokation eingegangen. Wenig später kam es erneut zum Aufeinandertreffen. Die Fahrzeuginsassen seien dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen und hätten die Gruppe angegriffen. Es sei zu Körperverletzungen durch Schläge sowie Umstoßen und anschließende Tritte gegen den Kopf und in den Bauchbereich durch die Unbekannten gekommen. Daraufhin flüchteten die Personen zu Fuß. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten zwei Personen im Alter von 20 und 22 Jahren in einer Bar festgestellt werden, welche der Beschreibung der Gruppe entsprachen. Beide wurden zunächst vorläufig festgenommen. Nachdem ihnen auf der Dienststelle der Polizei Blut abgenommen wurde, konnten sie wieder gehen.

