Gruppe Jugendlicher versucht, 14-Jährigen auszurauben

Frankenthal. Vier unbekannte Jugendliche haben in Frankenthal versucht, einen 14-Jährigen auszurauben. Der Geschädigte wurde am Samstagabend gegen 20.30 Uhr dreißig von der Gruppe nach Kleingeld angesprochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem er verneinte, habe einer der Unbekannten den 14-Jähirgen geschlagen. Erst als die Vier ihn durchsuchten und keine Beute fanden, ließen sie von dem Geschädigten ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der 14-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die Jugendlichen waren laut Beschreibung der Polizei allesamt etwa 16 Jahre alt, schlank und rund 1,70 Meter groß.