Grünstreifen an der A 5 brennt - Feuerwehr im Einsatz

St. Leon-Rot. Zu einem Brand eines Grünstreifens neben der Autobahn 5 in Höhe des Parkplatzes Lußhardt sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend ausgerückt. Kurz nach der Anschlussstelle Kronau in Fahrtrichtung Frankfurt brennen etwa 60 bis 80 Quadratmeter der Grünstreifen.Wie die Polizei mitteilt, muss wegen des Einsatzes und der starken Rauchentwicklung der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Somit steht momentan nur der linke Fahrstreifen zur Verfügung. Hierdurch kommt es bereits zu einem Rückstau von zwei Kilometern. Die Feuerwehr ist vor Ort eingetroffen und hat mit den Löschmaßnahmen begonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1